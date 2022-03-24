訊連（5203）轉投資的玩美移動搶攻元宇宙商機，宣布推出VTO-NFT（Virtual Try-on NFT，虛擬試妝及試戴數位收藏品），為消費者帶來可產生虛擬互動的全新NFT體驗。玩美移動表示，這個創新使用擴增實境AR科技的VTO-NFT，有別於現在市面上僅有圖像、影音或音訊檔案的NFT形式，並賦能美妝和時尚品牌，提供消費者新一代可虛擬試妝、穿戴式NFT體驗，品牌可透過自有數位平台（如官網或App）提供VTO-NFT體驗。

玩美移動提供的VTO-NFT提升消費者的NFT體驗，透過個人化互動體驗，將VTO-NFT功能帶進日常生活。玩美移動表示，藉由這樣的數位體驗，消費者可嘗試多種美妝和時尚虛擬品項，包含妝容、腕錶、珠寶、眼鏡、美甲等。

玩美移動表示，VTO-NFT科技解決方案，簡化了NFT整體創建過程，並為期望能引領可穿戴NFT趨勢的品牌提供了簡單實用的上架途徑；憑藉時下最流行及最廣泛使用的NFT交易及支付平台，協助美妝和時尚品牌滿足客戶需求。

隨著各大品牌紛紛投入元宇宙世界，數位數據庫即為相當重要的資產，如虛擬商店般，能提供消費者如身歷其境般、全新沉浸式體驗。玩美移動創辦人暨CEO張華禎分享，零售業擁抱元宇宙的趨勢確立，AR科技在此時成為創造個人化沉浸式體驗的重要關鍵，玩美移動提供全新VTO-NFT數位藏品，除了可以協助品牌以高互動性的AR虛擬試妝、試戴品項，提升消費者體驗以外，也能為美妝及時尚品牌創造全新收益的機會。