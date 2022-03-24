蝦皮購物表示，第五屆「儲備幹部計畫」（Global Leaders Program）正式啟動，以「跨部門海外輪調」、「高階主管直接指導」、「實際參與重大專案決策」等三大特色成為潛力新秀最嚮往的夢幻職缺，同時，「暑期實習計畫」（Shopee Apprentice Program）也將於4/1開放報名。

蝦皮購物表示，儲備幹部計畫瞄準應屆畢業生與兩年內工作經驗的頂尖人才，量身打造為期兩年的職業發展計畫。去年受到疫情影響，打亂許多人的出國讀書和工作計畫，本屆儲備幹部計畫特別保證1至2次海外輪調的機會，包括新加坡總部、海外新興市場等，透過輪調品類管理、行銷、數據分析、營運管理等部門，藉由海外工作實戰經驗持續拓展人才的國際視野，全面培養專業經理人的經驗值。

往年「儲備幹部計畫」競爭激烈，2021年更是吸引近1,800位優秀求職者報名，如何在高競爭環境中脫穎而出，蝦皮購物人資主管陳琪嬑表示，電商產業變化快速，希望求職者具備解決問題、邏輯思考、專案管理、快速學習四大關鍵特質，獲選參與計畫的菁英，可獲得高階主管親自指導，參與由導師帶領的年度重要專案，並實際參與重大專案決策。

此外，蝦皮購物為大二以上、碩士在學生打造「暑期實習計畫」為期9周的時間，學生可在部門主管及導師的帶領下，實際發想並執行重要專案。蝦皮購物「暑期實習計畫」也將於4/1開放申請，邀請學生踴躍報名。