近日大陸新增本土新冠肺炎確診病例快速上升至每日2010例、無症狀感染者2722例。從3月以來，已連續多日新增確診病例超過千例，這是2020年3月以來中國面臨的最嚴峻的疫情形勢。財經分析師認為，新一輪疫情來勢洶洶，部份企業與居民生產活動受到限制，可能危及今年經濟增長5.5%左右的目標。

《多維新聞》指出，本輪疫情覆蓋面廣，遍及20多個省市，尤其是包括中國所有一線城市，其中上海、吉林的疫情較為嚴重。為了控制疫情並實現動態清零，中國各地發佈了疫情管控措施，企業和居民的生產活動都受到限制。

報導說，當前中國經濟形勢並不好，一方面國際大宗商品價格持續上漲，另一方面，房地產市場壓力仍大，網路平台經濟整改仍未結束，需求端的投資和消費都十分乏力。隨著新一輪疫情襲來，中國經濟的下行壓力陡然增加。

大陸國盛證券首席經濟學家熊園認為，新增確診病例數和消費、國內生產總值（GDP）增速明顯負相關，在本輪疫情中，2022年1季度超過4成的居民消費和超過一半的GDP會受到衝擊。預計疫情將令3月社會零售總額增速放緩3.1個百分點，同時導致一季度GDP增速下降0.9個百分點。

報導指出，在全球多數國家放棄積極防疫政策的情況下，中國選擇動態清零政策意味著要付出相對較高的經濟成本。招商銀行首席經濟學家丁安華表示，過去幾年，由於中國疫情管控比較好，經濟恢復比較強勁。但現在情況可能逆轉，2022年海外經濟的恢復和就業情況可能比國內來得更加強勁。除了疫情之外，俄烏戰爭影響1季度經濟增長，結果可能會低於大部分機構的預期。

按照政府工作報告的安排，2022年中國的經濟增長目標為5.5%左右。然而，從中國經濟1季度的表現來看，實現這一目標的困難較大。1季度經濟刺激政策仍然是「雷聲大雨點小」，死灰復燃的疫情讓宏觀調控政策無法充分發力，將嚴重拖累中國實現全年經濟增長目標。

報導說，隨著疫情的持續，市場對未來經濟增長的信心越來越弱。新加坡大華銀行在2022年第2季度展望報告中表示，由於大宗商品價格持續上漲以及中國採取了嚴格的防疫措施，預計中國上半年GDP增速約為4.5%。各種短期挑戰增加後，2022年中國GDP增長預測由原來的5.2%下調至4.9%。

即使相對樂觀的分析師也難以斷言中國一季度GDP能實現5.5%的增速。中信證券分析師明明認為，中國一季度GDP增速保持在5%以上的概率仍較大。