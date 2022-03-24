俄羅斯總統普丁自2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」，戰事延宕至今一個月，造成數百萬人流離失所，軍民死傷慘重。命理專家楊登嵙24日分析普丁面相指出，兩額長「龍角骨」、鼻子似虎鼻、額頭有3道紋，以及白種人，面相為「白虎」格局，今年是壬寅虎年，正是老虎發威的流年，預測他「未達成目的不會放棄」，戰爭恐持續3個月以上。

據《自由》報導，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，普丁的面向，具有輔角插天骨的「龍角骨」骨相及面相，長在額角兩邊，從眉尾三棱骨起，走福堂，過邊城，上山林，入鬢曲之上。在宋朝《麻衣相術》一書中即有記載「輔骨插天，千軍勇將；龍角插天，輔弼良臣」，也因此，普丁從2000年當選俄國總統以來，時至今日仍大權在握。

楊登嵙也指出，從普丁近日曝光的照片來看，他眼神雖然變得空洞無神，但依他的骨相及面相，不會採取同歸於盡的策略，但在達成目的前不會放棄，若烏克蘭談判仍寸步不讓，恐怕普丁面子掛不住，恐會以更強大的武力陣壓烏克蘭。

最後，楊登嵙也預測，普丁可能受困國內經濟問題而暫時退兵，但不會完全結束對烏克蘭的軍事威脅，甚至戰爭恐持續3個月以上。