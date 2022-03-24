波多野結衣是日本超人氣AV女優，因外型神似台灣「第一名模」林志玲，因此有「暗黑林志玲」的封號，從台灣紅回日本聲名大噪；她本人也十分接地氣，日前還打扮成美食外送員，讓網民大喊：「我要每小時訂購一次」。波多野結衣今(24)日分享一款五彩和服褶裙造型，不但衣服本身好看，她秀出的氣質顏值更是迷倒粉絲，大讚：「好耀眼但不想移開視線」。

波多野結衣今(24)日在IG分享2張照片，並寫道：「袴」；「袴」是日本和服的一種下裳，本來指褲子，但現代日本此字包括褲和部份款式的裙子在內的下裳，因此在中文也稱為「褶裙」，若是練武者如劍道則稱之為「戰裙」；而波多野所穿的上身五彩繽紛，看來是單純的華麗和服展示。

畫面中可見她頭後綁有深紅色緞帶，將秀麗長髮束起後再將兩邊髮尾放至胸前，分層次的瀏海將她的臉型襯托得更為精緻，水汪汪大眼及微啟的櫻唇透現無邪神情；從側面來看，紅黃藍三色的花瓣圖樣浴衣感較強，但下身的深藍褶裙則顯現出一股英氣，搭配表情散發出武家女子的氣質。

網友誇：「就是可愛」、「高貴」、「華麗」、「美麗又可愛」、「偶像」、「非常漂亮」、「很適合妳」、「cosplay的話很可愛又漂亮，褲裙本身也很好看」、「大正年代風格的浪漫」、「再耀眼也不會移開視線」、「優雅美麗的站姿令我想到大和撫子（傳統日本女性）」，讚聲不絕。

波多野結衣在2019年林志玲結婚時，曾發5條動態祝賀她，其中她也向林志玲道歉說：「每次在台灣被採訪問到有關林志玲的問題時，我內心都想，跟你長得很像的竟然是我這種人，真的很抱歉」，但看到對方結婚，她也很替林志玲開心，展現了她細心貼心的一面。