是德科技宣布推出新的Scienlab SL1302A軟體，製造商可根據GB/T 34657.1標準，執行電動車供電設備（EVSE）互通性測試。

是德科技表示，SL1302A軟體支援充電測試解決方案Scienlab充電檢測系統（CDS），以測試電動車及供電設備的交流和直流充電介面，該軟體採用模組化設計，讓客戶能輕易配置CDS以符合需求，如此一來，客戶無需為單一解決方案採購多個EV／EVSE測試選項，並可大幅縮短產品上市時間與成本。

是德科技表示，提供符合充電符合性和互通性標準的完整測試案例資料庫，每個資料庫都是根據官方規格開發，並仔細驗證充電測試硬體規格和最新軟體版本，全新的Keysight SL1302A測試軟體，客戶可根據GB／T 34657.1標準執行互通性測試。

是德科技汽車與能源解決方案事業群副總裁暨總經理Thomas Goetzl 表示，除了推出最新的GB／T EVSE互通性測試軟體外，是德科技近期還新增了德國業者verisco的系列產品，進一步擴展電動車供電解決方案的陣容，verisco對於ISO和IEC等國際標準的制定多所建樹，並支援國際ISO 15118 Testing Symposium和CharIN Testivals等開放式測試平台，未來，是德科技將透過 verisco團隊的應用知識，持續投入國際充電標準化和互通性工作。