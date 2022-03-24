繼在台北智慧城市展展出多款5G小基站後，仁寶宣布參加高雄智慧城市展，並由總經理翁宗斌親自南下高雄參加開幕式，仁寶表示在高雄參展重點為5G智慧醫療，將於現場展出仁寶5G 混合實境智慧眼鏡，將與擁有超過十萬使用者的數位學習平台「仁寶i照護教育平台」合作，讓醫護及長照人才透過XR強化互動學習。

仁寶表示，近年來以拼圖的方式從智慧照護逐漸向智慧醫療邁進，短短兩、三年已經以「仁寶i照護」品牌成為台灣長照雲端系統龍頭，並跨足醫療物聯網、AI輔助醫療、免疫治療、醫療軟體系統，仁寶表示，在高雄智慧城市展將於現場展出由子公司APAL打造、全球第一款5G 混合實境智慧眼鏡，這款智慧眼鏡已應用於智慧工廠、工業製造及技術維修，將與擁有超過十萬使用者的數位學習平台「仁寶i照護R教育平台」合作，讓醫護及長照專業人才能透過延展實境（XR）技術強化互動學習，培育人才。

仁寶跨足醫療相關產業以來，包括智慧照護、病歷系統、細胞治療在內，試點多以中南部為優先。仁寶的智慧運動地墊Stampede在2019年加入高雄市政府的體感科技園區計畫，2020年仁寶也與高雄市政府簽訂合作意向書，以 「在地醫療」、「長照資源串連」、「長照管理」和「在地老化」為發展終極目標，協助高雄長照資訊化覆蓋率超過九成，今年初仁寶旗下瑞寶攜手高醫建構南台灣最大的細胞治療實驗室，投資金額近億元，期望滿足台中以南各醫療單位的細胞治療需求。

仁寶副總經理徐睿鈞表示，智慧醫療及智慧照護為仁寶中長期發展的重點，仁寶除了發揮硬體的專長外，也積極研發人工智慧與元宇宙相關技術，應用到智慧醫療、高齡長照、數位教育等軟體平台服務，透過「軟硬兼施、雲端合一」提供全方位解決方案。