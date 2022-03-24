前「丘丘合唱團」團長兼吉他手邱晨（邱憲榮），今（24）天下午因肝硬化病逝，享壽72歲，邱晨曾創作小茉莉、就在今夜等多首歌曲，還曾捲入秀場糾紛，當街遭黑道刺殺登上社會新聞。邱晨後來退團走進幕後，一度回故鄉東勢參選東勢鎮長，2019年起在馬祖開設咖啡廳兼做導遊。舞台下的精彩人生不敵病魔，辭世謝幕。

邱晨1977年就讀大學時就開始投稿民歌作品，他的作品也陸續被收錄在許多歌手專輯中，例如陳明韶、包美聖等女歌手，傳唱校園的歌曲有《小茉莉》、《風告訴我》等，大學畢業後曾擔任記者，同時也發行第1張專輯《邱晨的季節》，之後他從報社離職，1981年創立「丘丘合唱團」並創作多首經典歌曲，像是《就在今夜》、《河堤上的傻瓜》等。

當年團長邱晨被殺事件，主唱「娃娃」金智娟代表送上一束鮮花，祝福團長邱晨早日康復出院。(資料照)

邱晨創作的【風！告訴我】相當經典。

邱晨大學畢業後曾擔任記者，同時發行第1張專輯《邱晨的季節》，之後他從報社離職，1981年創立「丘丘合唱團」並創作多首經典歌曲，像是《就在今夜》、《河堤上的傻瓜》等。（資料照）

丘丘合唱團因團員嫌隙，彼此對於酬勞分配互不信任，邱憲榮（右1）決定自行退團退居幕後、為歌手製作專輯，2003年起多次擔任金曲獎評審。（資料照）

邱晨成名後曾因黑道把持秀場，他遭黑道威脅下被尖刀刺傷大腿住院，登上了報紙社會版。後來丘丘合唱團因團員嫌隙，邱憲榮決定自行退團退居幕後、為歌手製作專輯，2003年起多次擔任金曲獎評審，同時間他也關注社會議題，多次參與社會運動，用音樂表達想法，1990年他回到故鄉東勢，2003年更代表民進黨參選東勢鎮長未當選。

邱晨退居幕後後仍相當關注社會議題，多次參與社會運動，用音樂表達想法，1990年他回到故鄉東勢，2003年更代表民進黨參選東勢鎮長，但未當選。（資料照）

邱晨2019年到馬祖南竿經營咖啡店，還兼職做觀光團導遊，經常在店內唱歌、彈吉他，也身兼娛樂大使，吸引不少遊客參觀。