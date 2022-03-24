大S（徐熙媛）去年底離婚汪小菲，恢單106天後火速再婚舊愛「酷龍」成員具俊曄，喜訊傳出震撼外界，汪小菲和張蘭也成為焦點之一。日前，具俊曄已住進大S北市豪宅進行自主隔離，大S也首度公開放閃，看在張蘭眼裡，儘管沒有正面評論此事，但按讚網友留言「小菲比那個韓國貨強多了」，疑洩露內心話。

大S昨（23日）在IG限時動態分享收到品牌送的多瓶調酒，寫道：「在微涼飄著細雨的夜晚，適合什麼口味的調酒呢？」值得注意的是，其中兩瓶調酒的瓶身包裝有特別設計過，原來是墨鏡男與長髮女各握電話筒談情說愛，話筒還分別印著「K」、「S」的英文字母，與具俊曄、大S的愛情故事不謀而合，對此大S用愛心符號致謝「貼心的專屬情人節限定款」，沒多說就能感受到幸福氣息。

大S前婆婆張蘭近日一如往常地開直播帶貨，但留言區一堆網友都在追問張蘭大S再婚一事，她曾公開誇讚兒子：「我們家小蛋菲還是挺不錯的，小蛋菲很努力」，面對網友留言認證「汪小菲不敗家，感情生活也是媒體在說，真實性讓人懷疑」、「世界上最偉大的媽媽、婆婆」，張蘭按讚表示認同，其中一則「小菲比那個韓國貨強多了」，讓沒正面回應大S再婚一事的張蘭，大力的給它點讚下去，疑洩露自己的真實心聲。

張蘭點讚網友留言「小菲比那個韓國貨強多了」。（圖／微博）

至於網友提問大S離婚是否跟她有關，對此張蘭大聲地回應：「大S嫁的是汪小菲，結婚10年我有我的家，她也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？」甚至脫口兒子離婚主因：「兩口子過不下去，和感情有關係，和婆婆永遠沒關係」。

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