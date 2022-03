「2022臺北時裝週AW22」永續機能時尚開幕秀24日登場,6位台灣設計師品牌參與開幕,攜手台灣高科技永續機能布料大廠,運用最新科技研發的環保素材,打造時尚新風貌。(季志翔攝)

「2022臺北時裝週AW22」永續機能時尚開幕秀24日登場,承繼臺北時裝週的五大主張—永續、機能、多元、跨界與人文,每個品牌將推出12套服裝進行展演,整場秀共計72套秀服。(季志翔攝)

「2022臺北時裝週AW22」永續機能時尚開幕秀24日登場,設計師們承接島嶼的陽光、風、水氣,以土地為根基,一針一線編織出屬於臺灣的生生不息時尚文化與美學,主秀舞臺燈光效果、音樂創作、模特兒影像科技等,皆圍繞台灣島嶼自然主題,以心臟跳動聲、雷雨海洋、蟲鳴鳥叫取代人造音樂,懸浮輕透的影像數位科技,創造出身處在一片綠意盎然虛擬時空的感受。(季志翔攝)

「2022臺北時裝週AW22」永續機能時尚開幕秀24日登場,承繼臺北時裝週的五大主張—永續、機能、多元、跨界與人文,活動尾聲參展的設計師出場向在場的觀眾來賓致意。(季志翔攝)

「2022臺北時裝週AW22」永續機能時尚開幕秀24日登場,承繼臺北時裝週的五大主張—永續、機能、多元、跨界與人文,本次秀場邀集C JEAN、DYCTEAM、oqLiq、TSUNG YU CHAN、UUIN、WEAVISM織本主義等6位台灣設計師品牌參與開幕,攜手台灣高科技永續機能布料大廠,運用最新科技研發的環保素材,打造時尚新風貌。

將各種來自於大自然的材料回收然後再利用,其技術本身就充滿了創意,將牡蠣殼紗、虱目魚鱗、回收漁網等海洋廢材質再製,以植物萃取出的生質聚酯替代石化原料,節省水資源與碳排的環保原抽色紗ReEcoya技法,甚至到應用成熟的「碳捕捉」技術產生的世界第一款廢氣再生環保面料等,以揚名國際的先進技術將永續機能布料做為媒材,創造全新時裝作品。

每個品牌將推出12套服裝進行展演,整場秀共計72套秀服,設計師們承接島嶼的陽光、風、水氣,以土地為根基,一針一線編織出屬於臺灣的生生不息時尚文化與美學。 開幕大秀以大自然元素為核心並結合數位科技,在最原始純粹的自然與科技雲端中連結彼此。 以「純粹-共振 / You are where you born.」為主題,主秀舞臺燈光效果、音樂創作、模特兒影像科技等,皆圍繞台灣島嶼自然主題,以心臟跳動聲、雷雨海洋、蟲鳴鳥叫取代人造音樂,懸浮輕透的影像數位科技,創造出身處在一片綠意盎然虛擬時空的感受。

互動影像體驗,是開幕秀場的重頭戲,感測觀眾位置與人體結構,由觀眾或是走秀模特兒的動作啟動共振效果,產生互動影像中藤蔓生長、繽紛色調、與動態線條隨肢體舞動延伸,觀眾看秀也能走進大自然,體驗新穎有趣又具有環保意義的新科技秀展。