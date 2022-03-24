看好台灣甜點市場的消費實力，以日本及台灣的「多元混搭」為出發定位、融合多元食材原料，帶來新創感官的烘焙品牌「Hafu」，3月正式進駐台中新光三越百貨設櫃，主打超人氣O2 CAKE氧氣感蛋糕搶市！自3/20試營運以來，每天熱銷近200顆雪芙蛋糕！

Hafu品牌特別邀請獲日本職人最高榮譽「旭日雙光賞」、也是台中「月之戀人Moon Lovers」社長神保勝司，攜手創作「職人級」氧氣感O2雪芙蛋糕，推出以來大受歡迎!

業者表示，蛋糕體創新元素作法－同時擁有天使蛋糕般的空氣感&戚風蛋糕的濕潤度，以及海綿蛋糕般的綿密，額外添加了新食材元素「日本米」，使得O2 Cake氧氣蛋糕擁有與眾不同的口感和風味，蹦發出新的時尚味蕾。

Hafu品牌是日文混血兒的意思，以「像混血兒般吸睛」為設計企劃，讓Hafu像混血兒般吸睛。混血兒的外觀(美感講究的商品＋好看的設計)與內涵(外國潛力商品＋台灣在地食材與口味)去做揉和，就是混血兒的概念。

值得一提的是，隨著國際原物料持續上漲，物價紛紛跟著漲價，Hafu品牌糕點使用很多進口優質的食材，結合台灣在地的食材作為元素，卻以平價銷售，如海鹽焦糖4吋268元、靜岡抹茶4吋288元、經典檸檬4吋288元、雪藏草莓4吋298元；常溫伴手禮如Honey Lemon，一盒278元（小檸檬蛋糕6顆）、Strawberry一盒298元（小草莓蛋糕6顆）。

在國人因疫情時代不方便出國之際，消費者卻可以透過味蕾旅行到日本、到法國，帶動Hafu雪芙蛋糕熱銷！