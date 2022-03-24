代表國民黨參選台南市長的台南市議員謝龍介，誓言「創造30年來首次政黨輪替」，遭民進黨台南立委林俊憲酸說「歹銅舊錫」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲認為，藍綠政治攻防難免，但國民黨才推出候選人，連場上對手競選連任的台南市長黃偉哲都展現風度，表達恭喜之意，場外啦啦隊林俊憲卻急著潑婦罵街，讓人感到突兀，「是別人吃麵你在喊燒？還是本來就吐不出象牙？」

黃子哲表示，林俊憲以「文旦丟水庫」以及選前之夜「藏國旗」二件事為例，指控謝龍介誠信蕩然無存，但前者早有農民澄清是口誤也替謝喊冤，而後者更不知跟誠信有什麼關係，簡直是張冠李戴，更不知所云。

黃子哲說，倒是林俊憲過去當民進黨發言人時，對萊劑肉品曾堅持會「牛豬分離」，如今卻幫忙大開萊豬進口之門，才是言而無信之人，怎麼有臉談誠信？是在做賊的喊捉賊？

黃子哲指出，其實林俊憲口才便給，平時翩翩風度，若毀於一旦，甚是可惜，誠如黃偉哲所期盼來場君子之爭，才是標準答案。