香港資深女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）去年為了拍攝電影，角色需求的關係一度爆肥胖到看不見脖子，豐腴圓潤外型震驚眾人，儘管之後有稍微瘦下來，但她的健康狀況也格外受關注；最近阿嬌代言品牌釋出一系列照片，絕美側顏大秀下顎線條，身形更是比先前被笑大媽樣瘦了好幾圈，被狂讚美出新境界。

阿嬌去年上真人秀節目當來賓時，豐腴身材差點讓觀眾認不出來，多種角度下幾乎看不到脖子，讓粉絲們不免擔心她的身體狀況，因為她的閨密阿Sa（蔡卓妍）曾透露阿嬌有賀爾蒙失調的問題；慶幸的是，後來有知情人士表示，阿嬌是為戲犧牲，拍攝類似韓國電影《醜女大翻身》題材，要迅速增胖。

阿嬌近期美照被粉絲大讚美出新境界。(圖/ 摘自微博)

不過，在那之後阿嬌體態也呈現忽胖忽瘦的狀況，直到近期阿嬌代言品牌曬出一系列她的絕佳狀態照，臉頰鼓起來的肉都消了，側面清楚看到下顎線和精緻下巴，光是側顏就美得像幅畫；往下看更發現阿嬌身形又瘦了許多，和之前圓潤豐腴的模樣截然不同，看似小了幾個尺寸。

大票粉絲看到女神又美出新境界，紛紛留言盛讚，「糟了，我又心動了」、「這是什麼仙女」、「好美啊，繼續瘦下去應該不得了」、「這就是我當年看上的女神顏值啊」、「太喜歡這個狀態，繼續保持健康美麗啊」。