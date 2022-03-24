有名網友在網上發文，並放上2圖片，他表示過期17年的可樂，若不喝還有什麼用途；網友歪樓表示在放個30年，若保存良好，或許可以賣個天價，還有網友表示「聽說放滿60年可壯陽比土龍還厲害」、「等停產的時候你就發了」、「跟子孫說放個3代，會增值」。

「過期17年的可樂可以幹嘛」，一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並附上2張圖，他表示手中有瓶過期17年的可樂，若不喝還有什麼其他用途；圖中可見寫著日文的可樂，其瓶底寫下製造日期「HSA/OD050428」(代表2005年4月28日)。

貼文一出，網友紛紛留言表示「放顆曼陀珠進去」、「跟子孫說放個3代，會增值」、「收藏就好，別喝」、「繼續放個30年，並保存良好，看能不能拍賣出天價」、「等停產的時候你就發了」、「可以變成傳家寶，若干年後可能價值連城」、「再放17年」、「洗廁所跟廚房」、「搖一搖，再打開試試」、「喝完可就樂了」、「便秘時可以喝」、「聽說放滿60年可壯陽比土龍還厲害」、「留著當傳家寶」、「當紀念品，裡面空了」、「可以滷古早味猪脚」；另外也有網友分享自己也有一罐過期17年的可樂。