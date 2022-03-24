俄羅斯入侵烏克蘭引起西方國家對俄羅斯進行金融制裁，美國Visa卡和萬事達卡（Mastercard）亦宣佈在俄羅斯暫停運營，大量用戶轉向中國銀行體系的信用卡，中國銀聯支付系統需求格外旺盛。俄羅斯一家主要銀行統計，以前中國銀聯卡每月約400張發卡量，最近僅3月9日一天就發出4700張。近期內俄羅斯的銀行也計劃短期內製發俄中銀行聯用的雙標卡。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，Visa與萬事達卡暫停在俄羅斯營運後，俄羅斯市場對於銀聯卡的需求大幅增加，俄主要銀行之一的俄羅斯天然氣工業銀行僅在3月9日一天就發行了1000張實體卡和3700張虛擬卡，此前該行平均每月僅發行約400張銀聯卡。

報導稱，如今俄羅斯銀行已跟不上旺盛的銀聯卡需求，部分銀行正計畫推出支援俄羅斯MIR支付和銀聯支付的雙標卡。根據中國銀聯官方資料，目前俄羅斯有10家銀行可以發行銀聯卡。但只能在6家俄羅斯銀行拿到銀聯卡，其餘銀行承諾在5月向客戶發行銀聯卡。一家俄羅斯銀行的呼叫中心員工稱，「我們正在接受發行卡訂單，但只有在5月才能發行。」

俄羅斯最大國有商業銀行俄聯邦儲蓄銀行（Sberbank）表示，該行正在研究發行MIR-銀聯新卡的可能性，將另行通知新卡的發行時間。俄最大的私人商業銀行阿爾法銀行（Alfa-Bank）也表示，正在努力推出基於銀聯支付系統的新卡。

此外，包括俄羅斯Tinkoff銀行和莫斯科信貸銀行等，也在考慮發行銀聯支付系統的新卡。