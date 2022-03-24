俄烏戰爭讓台灣討論是否恢復徵兵制，國防部長邱國正指出，研議恢復1年義務役役期，將以不修法為目標；美國國防部前官員也表示，台灣4個月的軍事訓練少得離譜。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「國防部長表示將不用修法，研擬義務役延長，你是否同意？」進行網路民調，居然有65.5%的網友同意、但也有28%的網友不同意。

根據《Yahoo奇摩》針對針對「國防部長表示將不用修法，研擬義務役延長，你是否同意？」進行網路民調，截至晚上10點，已有2100人參與投票。50.4%的網友表示非常同意、15.1%的網友表示還算同意；19.3%表示完全不同意、8.7%網友表示不太同意；6.5%則表示不知道／沒意見。

另外該民調也問到「你認為目前台灣4個月的軍事訓練是否足夠？」，有70.2%的網友認為完全不足夠、10.7%網友認為不太足夠；9.7%的網友認為非常足夠、4.8%還算足夠；4.6%則表示不知道／沒意見。

該民調也針對「目前為第一階段入伍訓練及第二階段專長訓練，你認為目前役期的訓練內容是否需要改變？」進行調查，有57.6%的網友表示非常需要、15.1%表示有點需要；9.9%的網友表示完全不需要、8.7%表示不太需要；8.7%的網友則表示不知道／沒意見。