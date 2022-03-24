PTT論壇表特版（Beauty）有許多素人美女出沒，「優」到某個境界就會被鄉民「推爆」（推大於噓數過百），其中除了有絕美顏值取勝者，也有靠身材贏取「流量密碼」的。今(24)日就有一位「瘋狂做菜」正妹被推爆，她在自製烹飪影片中強力晃動好身材，雖然有些網友嫌她根本「不演了」，但顏值搭配身材依舊獲得大多數好評；且還被發現她有一個「複製人」，雙胞胎好姊妹的存在令鄉民感到加倍的幸福。

有網友今(24)日在表特版分享美女，標題寫道：「[正妹] 瘋狂做菜」，照例內文無文字說明，打算讓鄉民們「眼見為憑」，看了自有評價；只見在前三支短片中，這位妹子穿著低胸大玩烹飪，時而打蛋清、時而揉麵團，所不變的都是藉此「晃動UU」，讓網民們看到目不轉睛。

當然由於這位正妹「瘋狂做菜」全不掩飾，難免引來不少網友批評：「每個舉動都故意在晃奶有夠做作」、「靠杯 她水準怎麼變這樣」、「有夠刻意」、「做作」、「怎麼會這麼多推啊？」、「處男錢真好賺」、「自稱女藝人」、「刻意給噓」、「國外做菜更有誠意」，有噓文可說是正常現象。

但「全不在意」的鄉民仍佔絕大多數：「正確掌握流量密碼的範本」、「開實況就是要做效果引流量啊，讚讚」、「妹子開台不晃奶，要晃LP喔」、「本來想大聲斥責」、「太氣了，再看十分鐘」、「那個波動」、「這樣就對了」、「看來這人很早就看透人生精髓，掌握財富密碼」、「這是姐姐還是妹妹阿」、「自然的比一堆硬奶好多了」、「她的開合跳 跳得我都暈了」、「本斥但大」、「大勝塑膠」、「實用料理秀」、「她很正啊 ig照片比較好看，有些角度有點像園田美櫻」、「看了3小時看不出什麼菜名」、「我就喜歡刻意的奶台」、「直接 喜歡」。

這次的妹子不需要「求開門」，因為IG帳號直接秀在影片中了，這位正妹名叫「王正蘋」，擁有6.1萬名粉絲追蹤；在她的IG照片中可見一位「複製人」，外型與她極為相似，鄉民提到「雙胞胎」，應該至少是親姊妹無誤，臉蛋與身材俱優，帶給鄉民雙倍的視覺饗宴。