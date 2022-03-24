許多人說話時很喜歡中英文夾雜，自以為感覺比較專業，不過別人聽起來可能適得其反，有網友點出在職場最討厭聽到的4句中英文夾雜，並詢問大家聽到哪句時最火大？結果最多人點名「you know」，有網友直呼聽了想扁人，還有人認為之所以令人討厭，關鍵在於發音。

一名網友在《PTT》表示，職場上常常聽到有人用中英文夾雜說話，

尤其下列4句最令他討厭：

1. 總total

2. 跟你confirm一下

3. 你要double check啊

4. 這很不make sense

原PO好奇詢問，還有沒有別的？想知道大家聽到哪句中英文夾雜最火大？貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「總TOTAL啦X」、「I服了U」、「double check超煩」、「you know」、「每句後面加個 you know？」、「你懂我意思嗎，跟結尾一直講you know差不多」、「You know是真的會想扁人」。

結果發現，不少網友一致認為「you know」最令人火大，怒嗆「最討厭這種，自以為高級」，還有網友指出，之所以令人討厭，關鍵在於發音，如果單純只是習慣說英語的人，一時轉不過來還可以原諒，但若是發音不標準又要硬講的最噁心巴拉。