是惹到誰？國民黨台中市議員羅廷瑋的助理石國勳日前宣布要參選台中市東區里長，在臉書PO文後僅1小時，竟有3000人按「怒」，如今按怒者更是即將逼近1萬大關，嚇得他將臉書隱私改設為僅限朋友，自嘲「以為自己選的是立委」。

石國勳本月12日在臉書發文「植樹節的競選宣言」，表示自己打小在眷村長大，返鄉打拼後，發現社區除了人以外，連環境都在老化，死氣沉沉，但又嚮往別的社區朝氣蓬勃，因此要競選富台新村里長，回饋並發展眷村。

未料在文章PO出後，短短1小時內，石國勳發現自己的貼文竟然有3000多個「怒」，如今更是來到9600人，讓他傻眼，表示自己的里也不過1000多個人，臉書好友也沒那麼多人，點開後更發現按怒的帳號來自世界各國，甚至還有中東跟印度人。

石國勳自嘲只是選個里長，竟然能讓幽靈大軍出動灌爆，「還以為我選的是立委」，直問不知道是哪位人士有必要如此憤怒。網友也紛紛朝聖揶揄「除了按讚機器人，原來也有按怒機器人」、「來朝聖」、「抱歉，但我看到笑了」，石國勳也加碼爆料，有同事要競選其他里的里長，同樣被幽靈帳號大舉進攻，按了1.1萬個怒，比自己還多。