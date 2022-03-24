台北市教育盃國小五人制足球錦標賽結果出爐，士東國小蟬聯甲組冠軍。(讀者提供)

台北市教育盃國小五人制足球錦標賽結果出爐了！繼去年奪冠後，士東國小再度蟬聯男童甲組冠軍，明道國小、福興國小分別拿下亞軍、季軍的佳績；而男童丙組則由公館國小奪冠，和平實小、士東國小分別名列亞軍與季軍。

台北市教育盃國小五人制足球錦標賽是由台北市政府教育局主辦，南港區成德國小、北投區清江國小為承辦單位，公、私立小學都能報名參加，比賽從3月14日開始，乙組、丁組的比賽結果預計近日出爐；教育盃足球賽是響應運動人口倍增計畫，增加學子體適能，提升運動風氣並培養正當娛樂。

這次承辦的成德國小表示，近3年來教育盃足球賽的競爭愈來愈激烈，與各校足球運動興盛有關，各隊比賽都擅用戰術，過程精采絕倫，不僅爭取名次，透過比賽來觀摩、學習，經驗是難得可貴。

士東國小足球校隊U12近1年來在聯盟盃、中正盃、菁英盃、青年盃、教育盃勇奪「連五冠」；總教練王吉成表示，隊員們利用課後時間練球，不只培養出夥伴的默契，也有共同目標，球場上發揮「凝聚力」、「團結力」，就能展現在比賽成果上。