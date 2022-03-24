台股高價股近期缺乏過往集體上攻的強勁氣勢，部分熱門股如今回檔頗深，不過，大型投顧研究機構探索基本面後，依然看好營運拚成長激勵股價，像是晶心科（6533）RISC-V業務成長趨勢明確、AES-KY成長表現將優於同業，雙雙給予「買進」投資評等。

晶心科2021年第四季營收2.69億元，季增40％、年增0.2％，創歷史新高，主因IP公司認列高峰多在第四季，其中RISC-V占營收比重持續提升，從2020年的58％，提升至2021年64％。不過，因營業費用大幅提升，使單季獲利低於預期。

由於RISC-V為開源ISA架構，加上其模組化特性，可加速產品推出周期，根據Semico預估，2020～2025年搭載RISC-V IP之核心數將以115％的年複合成長率快速成長、總量達600億顆以上，成為半導體IP市場中成長最為迅速之架構。晶心科目前RISC-V占晶心科之授權金收入比重約九成，由於其開發IP到量產平均時程約三至四年，在2019～2021年RISC-V授權金收入呈現快速增長下，預估2022～2024年權利金收入將展現強勁的成長動能。

2020年因新冠疫情爆發，AES-KY初期電動自行車出貨衰退，下半年全球經濟活動逐漸恢復，加上在家工作需求上揚，BBU大客戶也在2020年下半年量產，成長加快，2021年每股純益28.51元，年增170％，法人預估，2022、2023年營收將年增27％、24％，每股純益調升至37.92與47.54元，年成長高達33％、25％，表現優於同業，因而維持「買進」投資評等，目標價1,900元。