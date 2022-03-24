在家工作需求趨緩、通膨影響消費信心之際，PC廠過去二周以來開始下修2022年出貨目標，摩根士丹利證券示警，PC用DRAM、固態硬碟（SSD）、NOR Flash第二季需求將受影響，DRAM價格甚至可能令市場大感失望，保守看南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344），並將南亞科股價預期降至65元。

回顧一個月前，先前因供應限制環境發揮支撐效果，市場原本研判NAND第二季價格反彈5～10％，不過，根據摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻最新針對供應鏈調查，NAND第二季價格可能只有反彈5％；而且因為PC終端需求不振，消費型、客戶用的SSD過去二周前景展望明顯下滑。

DRAM產品線方面，考慮到消費性產品終端需求疑慮，摩根士丹利認為，智慧機、PC（包含PC品牌與筆電ODM廠）2022年出貨都有下修危機，儘管網通與監控攝影機等消費性產品表現尚可，電視與機上盒需求卻依然疲弱，大摩估計，DRAM第二季價格將修正5％，與業者在摩根士丹利海外論壇釋出的消費用DRAM上半年可能跌價觀點相呼應。

南亞科身為純DRAM供應商，摩根士丹利證券研判，南亞科更受DRAM價格下滑，以及消費品DRAM領域競爭激烈的衝擊，預期表現將比其他大中華記憶體廠更遜色。

外資提出，南亞科2021年每股純益7.41元，即為近年頂峰，其財務模型估計2022年每股純益將大減25％，降至5.56元，2023年再年減24％，低至4.22元。