正妹主播孫怡琳擁有陽光顏值與清脆嗓音，因神似湯唯而被粉絲暱稱為「小湯圓」，原本是中天新聞前晨報扛霸子的她，去(2021)年11月邁向人生新旅程，轉戰寰宇延續她曾留學英國的語文才華。小湯圓酷愛當令生肖神獸「老虎」，今(24)日曬出她日前看展與「胖虎」的合影，超萌顏值曝光被粉絲大讚：「胖虎可愛，但妳更可愛」。

孫怡琳習慣在臉書與IG貼出同場景的不同照片，鼓勵粉絲對她的動態積極追蹤，今(24)日她寫道：「那天去看青森展，一出展場看到旁邊有胖虎快閃店!!!小湯圓當然就進去了(大笑)，買了證件夾還有這幅可愛的畫(得意貌)，滿足~~~」，畫面中小湯圓將胖虎圖高舉在頭上，長髮搭配明眸皓齒微笑秀出清純高顏值。

粉絲大讚：「美」、「可愛」、「美美的小湯圓安安~」、「小湯圓姊姊可愛拍照」、「小湯圓最美美美可愛虎可愛」、「圖2那虎比較像加菲貓」、「小湯圓最愛老虎了」、「妳比胖虎可愛多了」、「太可愛了！胖虎是，小湯圓更是！」、「哈哈 小湯圓是溫柔的母老虎」、「漂亮的女人」、「你真的很漂亮耶」、「剛才有看到小湯圓在報新聞噢！今天穿粉紅色的外套，真是可愛極了」、「卡哇伊」，讚不絕口。

還在中天新聞播報6~8點晨報時段時，「小湯圓」孫怡琳是最勤於「點點名」的主播，許多粉絲對她食物的好惡如數家珍，例如知道她其實不愛吃湯圓，也不喝咖啡，但從有粉絲改名叫「小湯圓愛吃的義大利麵跟蓮霧芭樂草莓」，就不難明白小湯圓分享日常的勤快程度了。