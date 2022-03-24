曾在選秀節目《全民造星III》獲得亞軍的女歌手陳葦璇（Kira，原名：陳嘉茵），時常在社群平台分享運動的動態，近日她飯後外出慢跑，臉部忽然腫脹、全身發癢並暈倒在地，所幸被緊急送到加護病房才撿回一命。

一直有運動習慣的陳葦璇，22日忽然在IG限時動態自爆昨日吃完晚餐後2個小時，配合防疫政策、戴著口罩到外面慢跑，跑了10分鐘都沒有特殊狀況，想不到之後開始覺得悶熱，脫掉長袖外套再跑1分鐘臉就發癢，本來想說可能是過敏，便打算回家，未料全身忽然都超癢，臉也迅速腫脹，並伴隨著暈眩、休克等症狀，還好男友當時陪她慢跑，及時發現不對勁，路人見狀也上前協助，將陳葦璇扶進救護車裡緊急送醫。

送醫過程中，陳葦璇全身都在顫抖，醫師幫她打針後總算恢復一點意識，接著診斷陳葦璇罹患過敏性休克，因血壓太低被送到加護病房觀察，經過一連串的治療後過敏症狀已消退，轉到普通病房，陳葦璇也透過IG限時動態報平安：「臉退腫好多，精神不錯，希望明天可以出院，謝謝大家關心。」

昨（23日），陳葦璇於IG再度PO文更新近況：「我已回到家中好好休息」，網友紛紛留言祝福：「保重呀」、「Take care dear.」、「早日康復」。