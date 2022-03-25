俄烏開戰推升能源價格並帶來不確定性，導致歐元區商業活動擴張力道放緩，3月綜合採購經理人指數（PMI）降至兩個月新低。但美國在服務業表現亮眼的拉抬下，3月綜合PMI升至八個月高點。

金融數據供應商標普全球（S&P Global）24日公布，美國3月綜合PMI初值由2月的55.9升至58.5，改寫八個月新高。其中，服務業PMI由56.5升至58.9，創下八個月高點；製造業PMI由57.3升至58.5，創下六個月新高。

在需求回溫與供應鏈問題緩解帶動下，美國私人企業擴張加速度。受惠於政府放寬防疫限制，觀光旅遊引領服務業恢復生機，而製造業者也加快產出。

S&P Global同日數據顯示，歐元區3月綜合PMI初值由2月的55.5下 滑至54.5，創下兩個月低點。其中，歐元區製造業表現疲弱，PMI由58.2降至57，創下14個月新低。服務業PMI由55.5降至54.8，此為兩個月低點 。