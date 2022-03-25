在俄羅斯進軍烏克蘭後，西方企業相繼加入抵制行列並宣布徹出俄國。但法國許多公司基於利益考量選擇按兵不動、靜觀其變，包括興業銀行、雷諾汽車與能源巨擘道達爾（TotalEnergies）等大型企業堅持與俄羅斯維持商業關係。

俄羅斯入侵烏克蘭遭致西方制裁，當地的外企紛紛出走以表達譴責之意。但歐尚（Auchan）、樂華梅蘭（Leroy Merlin）等法國零售商持續在俄羅斯營業；興業銀行依然為俄國客戶處理交易。

至於近來承受極大道德壓力的道達爾，雖宣布將停止向俄羅斯購買石油與石油產品，但堅持對於俄羅斯油氣的鉅額投資案不受影響。

法國企業表示，在不違反國際制裁規定與遵循法國政府指示的前提下，他們將繼續在俄羅斯營業。

法企是俄羅斯最大外國雇主之一，提供當地逾15萬個工作機會。法國公司在俄國設立許多實體據點，導致他們與其他出口產品為主的外企相比更難撤出俄羅斯。