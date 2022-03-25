俄羅斯入侵烏克蘭一個月來，貨船從俄國港口出發量銳減三分之一，令穀物與煤炭出口量遽降。外界認為俄國出口將繼續惡化而嚴重影響全球穀物供應。

據勞埃德船舶日報（Lloyd's List）資料，俄國自2月24日入侵烏國以來，離開俄國港口的貨船量大減35％。俄國穀物主要以散裝貨船出口，這代表其穀物出口量大跌。

資料顯示迄16日止一周，有21艘裝載穀物與煤炭的散裝貨船離開俄國位於波羅的海與黑海的港口，數量較前周75艘銳減72％。中國籍散裝貨船進出港口數量在戰爭爆發後大減一半。

新加坡一家乾散貨經紀商指這跌幅相當大，預料情況將惡化。因為戰事打擊黑海航運，使俄烏兩國出口的運費變高和風險極大。

俄國是全球最大小麥出口國，和第三大煤炭出口國。烏國為第五大小麥出口國，但其黑海港口目前被俄國海軍封鎖。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）本周警告俄烏戰爭會影響非洲糧食供應。因為非洲約三分之一的進口小麥來自俄國，約12％來自烏國。