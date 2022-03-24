Exclusive: Inside a rare US meeting with a Russian general in Moscow. https://t.co/KN4fPJgaw0 — CNN (@CNN) March 23, 2022

美國「有線電視新聞網」（CNN）24日報導，美俄武官上週在莫斯科進行面談，但美國官員只是詢問了俄方代表在烏克蘭的家庭背景，這名少將就突然激動地承認自己出生於烏克蘭，並稱對當地悲慘局勢感到「非常沮喪」。美方認為，這代表俄羅斯士氣低落的問題已蔓延至戰線大後方。

根據報導，美俄武官上週於俄羅斯國防部進行會面，此事在俄羅斯入侵烏克蘭後相當罕見；美方代表的身分仍無法確認，但俄方代表包括國際合作總局（Main Directorate for International Cooperation）副局長伊林（Yevgeny Ilyin）少將，他是一名經常與美國官員接觸的軍官。

CNN指出，在會議結束後，其中一名美國武官「隨口詢問」伊林在烏克蘭的家庭背景，平時維持冷靜態度的伊林突然「脹紅了臉」，激動地表示，他的確出生於烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk，2016年改名為Dnipro第聶伯羅），之後隨家人搬到頓內茨克（Donetsk），並在當地求學；伊林最後還說，烏克蘭目前的局勢很悲慘，「我對此感到非常沮喪」，接著便在未與美方握手下離開現場。

美方代表被這些舉動「驚呆了」，說從未見過伊林如此失態，且感覺不到其對美國或烏克蘭政府的敵意；他們指出，伊林顯然對目前局勢感到痛苦，但在會議中只能繼續堅持克里姆林宮的強硬態度，憤怒無處宣洩，並於報告結尾提到：「很明顯，俄軍並非僅有前線部隊出現士氣問題。」