法國戰地女記者博內爾纪錄片

有一名法國女記者博內爾，2015年前往烏克蘭東部頓巴斯拍攝一部紀錄片，當地居民控訴烏克蘭的民族主義者對於俄語人的種種行為，該名女記者最後說，「很抱歉讓觀眾們感到震驚，但事實是烏克蘭軍隊轟炸了他們自己的人民！」立刻在法國引起軒然大波。

前任的烏克蘭總統波洛申科於2014年當選後，在一場演說中對烏東民眾充滿歧視地表示，「我們有工作，他們沒有；我們有退休金，他們沒有；我們的孩子有補貼，他們沒有；我們的孩子上學，他們沒有；他們的孩子只能待在地窖了，因為他們什麼也不會。」

一位法國女記者博內爾（Anne-Laure Bonnel）看到這段影片，鼓起勇氣，於2015年1月進入烏克蘭東部地區，用平實的鏡頭地記錄了戰後滿目瘡痍的頓巴斯，滿是彈坑的公路、轟炸後傷亡的平民、失去孩子的母親、躲在地窖里長達7個月的老人孩子、年輕人的墳墓！

博內爾到頓巴斯後，一位年輕媽媽哭著向她控訴女兒被炸斷了頭，她也被帶到一處地窖，一群烏東居民悲傷表示住在地窖已經7個月，指控這個國家互相殘殺，對同一個國家的兒童區別對待，西邊的孩子能去學校，東邊的孩子只能住地窖。一位媽媽哭著說，她們有幾千人死亡，卻沒人關心。

還有礦工的工人說，他們在礦井裡發現一些人，包括被砍頭的孕婦，也有雙手被反綁、塞住嘴巴的屍體，一些被割下來的耳朵。

有一位從烏克蘭軍隊退伍的年輕人表示，他於2013年入伍，在奧德薩服役。2014年，奧德薩的俄語人反對烏克蘭的俄語禁令，烏克蘭的民族主義者就開始抓俄語人，俄語人包括女人小孩躲到工會大樓，沒想到親烏人士放火燒了大樓，躲在裡面的人跳出窗外，就被戴面罩的親烏極右派人士打死了。

博內爾完成拍攝任務後，發表一部紀錄片《頓巴斯》，在法國電視台CNews講了一句話，震撼了法國：「很抱歉讓觀眾們感到震驚，但事實是烏克蘭軍隊轟炸了他們自己的人民！」