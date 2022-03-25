台中市電動公車，又有生力軍！為強化沙鹿周邊公車服務及學生通勤便利性，台中市政府新闢368路公車的「巨業沙鹿站-靜宜大學主顧聖母堂」路線，由巨業交通採購華德動能的電動巴士，24日在靜宜大學舉行368路電動公車交車典禮，預計4月25日上路。

新闢368路公車沿途行經童綜合醫院（沙鹿院區）、鹿寮國中、沙鹿高工、竹林國小、北勢國中及弘光科技大學等地。

與會的台中市副市長陳子敬表示，該路線行經多所學校及醫院，在「行」的方面，帶來很多方便，期望提升社區便利性、帶動地方繁榮。

陳子敬說，市府推動「公車進校園」交通安全政策，感謝議長、副議長、當地民代、學校及企業積極爭取促成368路公車，將有助於滿足校內學生住宿通勤需求，也讓在外租屋的學生們，可就近搭乘；此路公車全線使用低地板電動公車，減少機車等動態污染源使用，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，市府也將繼續推動「公車進校園」政策。

靜宜大學繼中台灣客運162路及統聯客運301路公車進入校園後，368路綠能電動公車，將於4月25日正式加入行列，3月24日舉行通車典禮。陳子敬指出，368路線採低底盤電動公車，對環保有幫助；正式通車後，每天有26班次，這是好的開始，未來會持續推動公車進入校園，帶來更多便利性！

陳子敬強調，推動公車進入校園，是市府重要的交通政策，能減少年輕學子騎乘機車，保障行車安全，並強調台中市長盧秀燕的政見，也希望台中市空氣換新，搭乘大眾運輸工具、減少機車使用率，也能減少污染源。此公車路線，沿途經過童綜合醫院、靜宜和弘光科大、沙鹿高工及兩所國中、一所國小，未來可帶動青年學子及沿途民眾搭乘公車，帶來更多行的便利。

靜宜大學副校長王俊權指出，特別感謝台中市議會議長、靜宜傑出校友張清照，及市政府、巨業與相關單位的鼎力協助，讓電動公車進入靜宜校園，這不僅能節能減碳，提升師生與民眾交通的便利與安全性，也期望提升搭乘的意願。

巨業交通董事長李正舜說，368路線在沙鹿地區連貫光華與靜宜商圈，這條路線由台中市議長張清照、副議長顏莉敏，及議員陳廷秀等人士積極爭取及協力促成，也提供了很多寶貴意見，落實對海線發展、學生行車安全與便利的承諾。

李正舜指出，電動巴士從下訂到交貨需要很長時間，感謝華德動能董事長蔡裕慶的協助，讓交貨期縮短六個月，預定今年4月順利啟動，完成最後一哩路。

蔡裕慶指出，很高興看到台中市注意到零排、減碳，並朝智慧城市發展，而電動巴士的電池，使用6年後，不需要拆卸，能直接儲能，可在智慧校園中使用，電動車的儲能和智慧電網，將是未來發展的核心。

蔡裕慶說，在過程中，他深刻感受到靜宜的企圖心及市府、民代的協助支持。華德未來不僅提供車輛，也提供就業機會，能讓學校老師教授的理論，落實在實務中，未來將與靜宜共同為智慧校園及城市而努力。

台中市交通局長葉昭甫透露，台中市去年電動公車有197輛，數量全台最多！相較台中市有1,600輛大客車，市府還是有努力空間。已知今年上半年陸續會有18輛掛牌，目前也獲得交通部核准67輛電動大客車，讓電巴數量持續上升。

台中市交通局也積極與17家業者討論，將分年、分期在2030年配合國家政策，全面百分百完成汰換柴油車，小車部分也提供相關補助方案。

華德動能指出，這輛電動公車有四項優點，空車時12噸，是全世界最輕量化的12米電動公車，設計自動變速箱配備，操控性能，不需再變檔，能提升駕駛舒適度、降低疲勞感。車子的馬達、驅控器及冷氣等關鍵零組件全是國產，整台車國產率達到75％，是全台國產率最高的電動公車，還有靜音、乘坐舒適度佳等優點，希望藉此培養搭乘公車的族群。

交通局補充說，目前靜宜大學已有中台灣客運162路及統聯客運301路等公車路線進入校園，且每日共有72班次服務，未來再加上巨業交通368路公車，能讓民眾有更多選擇，進而減少機車使用率，及交通事故意外發生。