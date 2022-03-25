高雄內門宋江陣將於25日盛大開幕，將邀來偶像男團「C.T.O」、「B.T.O.D」以及十鼓擊樂團和禾一文化舞團於現場演出，C.T.O將與禾一文化舞團聯合演出，B.T.O.D則將與十鼓擊樂團一起帶來這次內門宋江陣主題曲《宋江大好》的舞台，B.T.O.D更將於現場與禾一文化舞團進行舞蹈Battle，呈現氣氛熱鬧。

對於這次的《宋江大好》合作，B.T.O.D團員淇揚表示：「那時候阿火老師的編曲一出來的時候，我們就超震撼的！因為會跟十鼓擊樂團合作live演出，我們也將這個想法融入了編舞。」對於這次不一樣的作品感到很興奮，也非常期待屆時與十鼓擊樂團的現場演出。

將在4月5日閉幕式，除了因應霹靂舞納入2024巴黎奧運項目，邀請到2022亞運霹靂舞國手進行演出，當然也少不了內門最具看點的傳統宋江陣，而男團B.T.O.D、女團PER6IX和十鼓擊樂團也將帶來精彩的音樂及舞蹈表演，最後則將由煙火及水舞表演為內門宋江陣劃下完美的句點。