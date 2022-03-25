監察院3月23日公布最新公職人員財產申報表，被稱為「最窮立委」的民進黨立委賴品妤的存款和上期相比，只多了2萬，一共只有19萬7941元。至於民進黨立委高嘉瑜則投資股票，大舉買進229張鋼鐵類股。

根據《華視》報導，最新的監察院財產申報，賴品妤除了一輛2年前購買的價值163萬元的TOYOTA汽車，存款只比上期申報多了2萬元，一共只有19萬7941元，沒有任何土地、建物。賴品妤對此表示，沒副業也沒有投資，還要經營國會辦公室和兩個服務處，因此，許多經費不足之處，會自己的錢來支出。賴品妤還懊惱表示，很後悔沒買航運股。

至於民進黨立委高嘉瑜，買下租房的舊宗段價值3200萬豪宅，增加一筆2600多萬的房貸；她也投資股票，21張台積電，賣了19張，剩下2張，還大舉買進229張鋼鐵類股，同時布局航運和半導體類股。而被稱為赤貧立委的綠委洪申翰，存款比前一年所申報的增加了45萬，破百萬。