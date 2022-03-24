女星解婕翎擁有甜美長相與火辣身材，從剛出道的「宅男女神」升級為如今的「電競女神」，IG擁有超過63萬追蹤數；開工後的她擺脫年前種種衰事，今(3月24)日是解婕翎的生日，動態中釣出她的超正表妹「童顏正妹」陸子玄，展現不約而同的色系穿搭默契外，陸子玄的螞蟻腰也超有看頭。

今(3月24)日是解婕翎的生日，超正表妹陸子玄特別發文寫道：「來自愛你的妹妹，今天是我最愛的姊姊生日，已經好幾年生日一起過了，接下來的每一年我也都會參與，希望妳許的願望都實現，然後多點時間休息放鬆耍廢，不要一直工作工作工作。妹妹嘮叨就到這，祝姊姊生日快樂，永遠健康平安快樂，還有我愛你*300000000次」；數出來0有8個，所以是愛姊姊3億次，超級貼心可愛的妹妹祝福。

解婕翎昨(23)日也貼出同款穿搭合影，畫面中她穿著天藍底白字(NY)的睡衣風運動外套及長褲，旁邊體型整整小她一號的表妹也穿同色系，穿短版貓臉短袖T搭斜腰破洞牛仔褲，本就纖瘦的陸子玄大曬螞蟻腰，姊姊雙辮、妹妹雙馬尾，姊妹花站在鐵道火車前合影，可愛指數爆表萌翻網友。婕翎寫道：「拍片竟然跟妹妹不約而同，穿了整套藍色系的衣服！！」陸子玄看了秒回：「我們再去玩一次」，刷眼冒愛心。

解婕翎今(24)日的發文則感性說：「生日快樂0324。每年都要謝謝自己，謝謝自己又充實努力的活過一年了囉！希望今後的我越來越好，然後身體一定要健康。再來是謝謝每次開台陪伴我的你們，還有謝謝社群平台上每一則你們的留言。雖然我們不認識，但是每看到你們留言有人回應我我不是一個人感覺真好。我沒辦法回覆每一則留言，但我都有看我真的很感謝你們的回覆。我愛我身旁所有的朋友，還有家人。生日快樂，解婕翎。」，妹妹也秒回：「生日快樂，我最愛的姊姊，永遠love u」；留言區包括奎丁、蘿莉塔及上萬網友的祝福也如潮水般湧入。