簡嫚書24日出席靖娟基金會與全家便利商店合作的「小黃帽交通安全公益計畫」，擔任「一塊守護孩子交通安全」交安隊長，期望透過教育的力量能降低兒童事故發生率。不僅馬路如虎口，簡嫚書透露家裡也常充滿危險，有一次大女兒「雲大」就不小心翻出一盒圖釘，不但灑了滿地，還不小心踩到一個導致腳受傷，因有些圖釘生鏽，她很擔心女兒破傷風，還好止血、消毒、包紮後，並沒有感染症狀。

簡嫚書說，她也會叮嚀小朋友不要玩插頭，結果雲大竟拿插頭插向自己的頭，讓她好氣又好笑。她日前也發文分享，一家人去泡湯時，突然發現雲二在咬東西，一看才發現有隻小蝸牛已被雲二小牙咬爛，差點生吞蝸牛讓她嚇傻。

簡嫚書宣導兒童交通安全。（靖娟基金會提供）

她出席活動，髮型師老公雲昌隆除了幫老婆顧髮型，還帶著二女兒「雲二」當「小跟班」。簡嫚書說，因為活動結束後，夫妻倆都有空檔，就帶雲二一起出門走走逛逛，讓雲二享受「偽獨生女」時光。雲二在活動時靜靜地看著在台上的媽媽，記者會結束後，學著媽媽在台上的樣子、要求爸爸幫自己拍照，還會擺出可愛Pose。簡嫚書笑說，雲二到新環境會先熟悉一下，過一陣子就會開始展現「真實本性」。

簡嫚書常分享女兒生活趣事，雲二之前就差點生吞蝸牛。（靖娟基金會提供）

簡嫚書表示，本次參與小黃帽計畫影片拍攝，才知道原來牽小朋友過馬路的時候要握住手腕，而不是抓手掌，「之前常常孩子突然過馬路走到一半，想換爸爸牽手，然後有可能就掙脫了！」以前帶孩子過馬路的時候都很怕他們掙脫，緊緊地抓住她們的手掌，卻可能讓他們更不舒服更想掙脫，所以像牽手腕這種交通安全的細節，真的很重要。

簡嫚書透過這次的拍攝影片中，才知道交通安全有許多的細節都是大部分家長不了解，因此呼籲家長們可以透過實體的教材、專業的講師，讓小孩學習交安知能，歡迎大家一同加入小黃帽計畫的行列，一起守護孩子的交通安全。