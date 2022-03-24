一名患有肌萎縮側索硬化症 (ALS) 的36歲癱瘓男子接受一項實驗手術，在他的大腦中植入微晶片後，經過簡單的訓練，現在可以再次與家人有所溝通

ALS是一種一種罕見的退化性神經系統疾病，可能與遺傳有關，患者的肌肉控制神經會自己凋亡，造成身體癱瘓，因此又稱「漸凍人症」。最有名的國際患者是著名的英國天文理論學家史蒂芬霍金(Stephen Hawking)，以及美國體育記者米奇艾爾邦(Mitchell Albom)所寫的《最後14堂星期二的課》，就是他陪伴罹患此病的恩師墨瑞•史瓦茲（Morrie Schwartz）的最後過程。書籍持續長銷，也改編成電影與舞台劇。

2014年起，紐西蘭的一個癌症協會發起「冰桶挑戰賽」，呼籲人們關心此病，隨後幾年成千上萬的人都進行自己的冰桶挑戰，客觀上也使ALS獲得更多關注。

ALS最可怕的是它會剝奪患者與外界的一切溝通辦法，霍金在罹病之後，是受到IBM公司的協助，持續開發適合霍金的電訊號輸入法，最初是他的小指還可以稍微動，之後是臉上的一部肌肉可以振動，最後這一點運動能力也不行了，只剩下眼睛可以稍微轉動。

新的研究則利用植入在大腦的微晶片，探知患者的思考與想象，轉換成可供判斷的電訊號，顯示為「好的」或「不要」。這位36歲患者腦部運動區值入2個晶片，每個晶片直徑約為 1.5公釐。

德國圖賓根大學（Eberhard Karls Universität in Tübingen）的喬德里(Ujwal Chaudhary )和比爾鮑默(Niels Birbaumer)主持這項研究，之後研究人員隨後訓練患者想像身體運動，以從大腦中獲得可靠的電信號，隨後他患者會聽到電腦傳出的聲音，然後請患者利用思考來控制這個聲音的強弱，當患者的思考強度大時，電腦的聲音會變大，腦活動下降時，會發出下降的音調。

手術後大約 3 個月，患者開始適應這個機制，再大約半個月後，他可以選擇字母並拼出單詞和短語，甚至拼出：「伙計們，這很容易。」

雖然該系統還需要改進，但是這是很重要的技術突破，它使漸凍人可以利用思考來操作電腦螢幕上的選項。基於這項技術，未來說不定能夠擴大為操作更複雜的設備，說不定能夠操作機械義肢，到時患者的生活品質就更好了。