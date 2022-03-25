美式賣場好市多廣受民眾歡迎，不少人踏入後，價低量多讓人不自覺消費到5000甚至破萬元。就有女網友表示，為了控制購物慾，進入賣場時刻意不推推車，只打算買3樣東西就走人，沒想到員工一個舉動讓她當場破功，最後還是買了一堆東西回家。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文說，日前看到有人分享，故意不推推車進賣場，成功控制購物慾望，看到後覺得相當不錯，因此這次自己也來試試看，打算只買3樣東西就離開。

原PO為克制購物慾，故意不用推車，沒想到賣場人員看到她拿的很吃力，主動推推車幫忙，讓她當場破功。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO說，一進賣場後，就加速拿了目標的雞塊、精油香皂跟綜合米菓，接著就打算立刻結帳離開賣場，但雞塊跟香皂出乎意料的重，讓她拿得頗為吃力。

或許是抱的太狼狽，此時一名員工過來關心「小姐您需要推車嗎」，原PO還沒反應過來，店員就已經把推車推過來，還順手幫忙把她手上的東西都搬到推車內，結果就是自己到結帳區時，推車內從原本的3樣道變成10樣，自嘲「服務太熱心也是困擾」。

網友看到也全笑翻：「店員計畫通」、「進去好市多就是要放飛自我的」、「功課做的不夠啊」、「證明妳的意志力有待加強」、「以後去好市多記得騎機車就好，放不下自然就不會買太多」。