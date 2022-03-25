星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、獅子座、水瓶座的社交能力非常強大，很會處理人際關係，身邊朋友非常多，擁有厲害的人脈網，他們可說是人見人愛，讓人羨慕又佩服。

▍1.射手座

射手座個性熱情，待人大方，他們喜歡豐富又多采多姿的生活，喜歡結交各個不同領域的朋友，擴展自己的視野，他們習慣群居生活，頻繁的社交活動能讓他們打從心底獲得快樂。射手座很好相處，散發著滿滿的正能量，心情低落時只要跟他們聊幾句，就能好轉很多，因為他們具有強大的療癒力，所以大家也喜歡跟他們打交道。射手座也懂得善用自己的人脈，在關鍵時刻總能扭轉局勢，讓大家見識到他們強大的社交能力帶來的能量。

▍2.獅子座

獅子座充滿自信，與人相處時直來直往，從來不會動心機、耍手段，處世非常坦然，而且他們對朋友非常講義氣，只要身邊的人遇到困難，他們總會衝第一個，即時伸出援手，非常熱心。獅子座有很強的人格魅力，就算有時顯得太過強勢，不過出發點往往是為了朋友們好，而不是貪圖個人利益，他們用真心誠意與人來往，往往也能獲得大家的信賴。

▍3.水瓶座

很多人覺得水瓶座像外星人，因為他們腦內總是充滿各種天馬行空的想法，不過不可否認，跟這樣的人當朋友非常有趣，他們總是會跟大家分享自己腦洞大開的想法，或生活周遭的新奇事物，跟他們來往總能從全新視角來看待這個世界。水瓶座兼具理性與感性，跟任何個性的人幾乎都能處得來，他們又非常聰明，懂得察言觀色，在社交場合上像變色龍一樣融入大家，處理人際關係的手段非常高明。