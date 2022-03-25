近日央行宣布升息1碼，房地產首當其衝，卻不讓買房客畏懼。以蘆洲區為例，因建地不多，容積率也相對低，但在地剛性需求強勁，加上重大建設、生活機能強等利多，故每每推出新案即傳出快速完銷捷報。由崇利建設投資興建的「崇利台北京城」，就座落於距離捷運蘆洲站車程只要5分鐘的靜巷中，開案後反應熱烈，由此顯示此區域的魅力及增值潛力。

「崇利台北京城」距離捷運蘆洲站車程只要5分鐘/。(圖/崇利建設提供)

蘆洲區的人口密度僅次於第一名的永和區，因人口密度高，剛性需求強而且區域發展成熟，加上距離台北市只有一橋之距，種種利多也誘使台北客移居至此。此外，蘆洲南北側也將開發佔地有5個大安森林公園大的「銀河灣計畫」，不少人以下一個大直水岸來形容。屆時北側農業區會蛻變為美麗的銀河灣，除了規劃AI智能主題樂園、可以觀賞體育賽事的首創河堤巨幕、環堤步道，還要興建蘆洲最重要的醫療專區「蘆洲醫院」，使區域機能發展更加完善，並打造新北智慧城市。

蘆洲未來有南北側開發的銀河灣計畫，將提升區域競爭力。(圖/崇利建設提供)

另外，未來也將興建五股泰山輕軌，以捷運站體為核心，匯集文化、商業、住宅、教育為一體，起始於三重集賢路北側綠帶用地，至泰山地區之新北大道五段西側為終點站，總共設置14個站點，路線全長11.61公里，橫跨三重區、蘆洲區、五股區、泰山區，其中行經洲子洋重劃區、泰山楓江整開區及塭仔圳重劃區，建構更完善的交通服務，預計113年動工，119年完工。待重大建設陸續到位，勢必為蘆洲帶來不可忽視的成長爆發力。

在地深耕已有37年之久的崇利建設，「崇利台北京城」是總經理楊宗翰經手的第4個案子，看準交通、重大建設利多，選在鄰近捷運蘆洲站的仁愛街77巷20號。多年來一直以「擁抱生活，真誠建築」為宗旨，要求完美、態度嚴謹，把每一棟當作自己的家一樣用心看待，真誠的心深受在地人喜愛，也難怪一推出即有佳績。創意家行銷股份有限公司行銷協理李政昌表示，三級警戒時，蘆洲推案依舊迅速完銷，因在地剛需極高且增加許多脫北族，主要是鄰近北市的蘆洲能以一半價格擁有新房，性價比實在很高，加上未來重大建設陸續興建完成，房價站穩5字頭，增值潛力佳，蘆洲絕對有前景可期。

「崇利台北京城」鄰近蘆洲仁愛國小。(圖/崇利建設提供)

「崇利台北京城」為靜巷宅，與仁愛國小為鄰，出家門映入眼簾的即是佔地1300坪的綠地公園用地，居住環境幽靜、單純；主打21~29坪兩房及頂樓30-48坪的樓中樓，為區域稀有產品，問房率高。公設則有中庭花園、一樓兒童遊戲室及二樓閱覽室。創意家行銷股份有限公司行銷襄理吳澤逸表示，因應少子化現象，無論房型還是公設皆規劃符合小家庭需求，總價親民，非常適合年輕人自住、置產。

期待！

「崇利台北京城」格局好、採光佳，小坪數也能有大空間。(圖/崇利建設提供)

好房不等人，來不及卡位沒關係，吳澤逸透露，崇利建設未來一樣會在蘆洲持續推出新案，論整體規劃都將更完善，宛如「崇利台北京城」2.0升級版，並會以預售案推出，非常值得期待！

崇利台北京城

接待中心：新北市蘆洲區仁愛街77巷20號

貴賓專線：(02)8285-3366