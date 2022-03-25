板橋三鐵共構交通發達，是新北市行政中心的所在地，而新店綠地多環境清幽更是不少退休族群的的心頭好，有網友提問板橋跟新店哪個地區才是新北一哥？沒想到不少人秒選板橋，甚至認為新店連三重、中永和都比不上，「秒選板橋，光交通機能就贏了。」

有位網友在PTT論壇上以「新店跟板橋誰才是新北一哥」為題發文表示，「新北的一哥到底是板橋還新店？板橋交通發達還有高鐵可跟南部交流，最靠近台北市的區是萬華區，新店交通也發達但沒高鐵，最靠近的北市區域則是文山區。」

文章引起熱烈討論，許多人秒選擇板橋，「當然是板橋，新店差那麼多」、「懶覺比雞腿，板橋絕對屌打」、「根本不用比，一定板橋啊，差這麼多」、「我南部人，但第一次聽到有人拿新店跟板橋比的」、「當然是板橋，這有什麼好問的。」

此外，有網友認為新店甚至連三重、新莊及中永和都比不上，「三重大都會那裡屌打其他新北」、「新店洗洗睡吧，三重新莊中永和笑而不語」、「新店連永和都比不上，還說板橋」、「跟板橋比，好歹是永和林口或三重才夠」、「三重都比新店強」、「新店該比對的是三峽樹林吧，純退休住宅區。」

根據樂居網站實價登錄資料，板橋區每坪平均售價落在54萬左右，但新板特區一坪會來到69.43萬，江子翠生活圈也有65.24萬水準，相對便宜的則是浮洲、重慶生活圈落在41萬上下；新店區全區平均價格則為52.12萬，最貴的是五峰及央北重劃區價格達65萬以上，較便宜的是北宜及新和生活圈為33萬左右。