一名人妻在臉書吐露，婆婆堅持要取孫子的名字，還祭出哭鬧與情緒勒索，但她與老公都沒被說服，仍選擇自己喜歡的名字，直接去報戶口與印彌月卡。文章曝光後，人妻霸氣的行為引起網友熱烈討論。

一名人妻在臉書專頁《靠北婆婆2.0》匿名投稿，透露日前成功誕下一子，忙著選孩子的姓名與報戶口，為求尊重，便禮貌詢問婆婆的意見，未料，婆婆卻堅持孫子的名字須從她找的算命師中選出，發現事與願違便哭鬧，直說「做這麼多卻被這樣對待」、「以前的孫輩名字都是由阿嬤取」等語。

人妻表示，事後婆婆還極力施壓，在通訊軟體傳送一大篇訊息給她，想說服她選該算命師的名字，所幸老公極力支持她，仍是選擇夫妻倆都滿意的名字，直接跳過婆婆去報戶口、做彌月卡，經歷一場取名戰爭後，人妻感慨地說：「是我辛苦懷胎擠出來的孩子，沒理由我不能幫寶寶選名字！」

貼文發布在網路上後，不少網友深感共鳴，紛紛贊同表示，「誰生的誰取名，就算從母姓也合法」、「恭喜你有神隊友」、「幫寶寶取名是爸媽的權利，不懂為什麼一堆長輩不尊重孩子的爸媽硬是要插手取名這事」、「我都自己取，誰鳥他」。

還有一名網友表示，她受兒子與媳婦請託幫忙找老師算名字，但她不介入選擇，因為她過去為小孩取名，也曾經因不聽長輩建議而惹對方生氣，如今她也當婆婆，只覺得該有同理心，將選擇權交給孩子的父母。