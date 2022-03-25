台灣出口的「彰化縣菇類生產合作社」金針菇遭美國FDA驗出李斯特菌污染，恐致腦膜炎、敗血症，WHO報告更顯示死亡率高達2成5。究竟李斯特菌是什麼？哪些食品易受污染？該如何預防？

腎臟科醫師王介立在臉書發文指出，台灣外銷美國的金針菇被FDA檢出「李斯特菌」遭回收。農委會農糧署表示，這是第一次台灣農產品在美國被檢驗出李斯特菌，農糧署正在了解中，由於出口時經過合格檢驗，因此不排除到生產場所再抽驗。

●李斯特菌是什麼？

李斯特菌是衛福部疾病管制署列管的第四類法定傳染病，是一種人畜共通傳染病源，廣泛存在自然界，大約每年3～4月感染病例開始上升，5～6月病例數最多。近幾年監測資料顯示，感染者以65歲以上為多，超過5成（57%），其次為45～64歲（佔30%）；新生兒個案也累計有4例，均為母子垂直感染，另有9例女性確診病例伴有早產、流產及死產等情形。

暐凱國際檢驗科技公司總監黃乃芸指出，9成5以上的李斯特菌感染來自於食物，除了原料中本來就可能帶菌，製造、運輸、或保存過程中若遭受環境污染，也會讓李斯特菌擴散。

一般健康成人感染李斯特菌的症狀多為上吐下瀉、發燒等腸胃炎反應，不過幼兒、老年人、免疫力較差等族群可能併發腦膜炎、甚至敗血症，孕婦則可能因此流產。

美國CDC指出，4大族群的感染率較高：

·腎臟病接受透析的人感染風險高50倍

·癌症患者和孕婦，感染李斯特菌的風險是其他人的10倍

·65歲以上的人被感染的機率是4倍

根據WHO的研究報告推估，李斯特菌的致死率可達25.9％，也就是說，每4個遭到感染的人，就可能有1人死亡，尤其李斯特菌耐乾、耐寒、耐低溫、耐酸性。

黃乃芸提醒，李斯特菌一旦進入冷藏鏈系統，在低溫條件之下仍能增殖，台灣就曾在香脆山豬皮、櫻桃鴨捲、滷牛筋等經包裝的即食肉品檢驗出李斯特菌，生魚片也是高風險食品，這些即食品拆封就可吃，並不會經過加熱烹煮，消費者吃下肚就容易被感染。

●4要點，避免李斯特菌吃下肚

該怎麼避免李斯特菌上身？中原大學生物科技學系副教授招名威有4大提醒：

1.嬰幼兒、孕婦、高齡者、以及免疫力較差的族群，最好避免生食，並盡量食用經過高溫殺菌的食物。

2.選購食品時，注意販賣場所環境衛生。

3.冷藏食物（包括剩飯、剩菜）要盡快吃完，尤其李斯特菌容易附著在蛋白質上，因此肉、蛋等食物更要注意，食用前也記得要完全加熱。

4.冰箱不要塞太滿，冷藏室溫度維持在2～4℃，並定期清潔，可用濃度75％的酒精擦拭。