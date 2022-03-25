不論是大小手術或是意外受傷，身上的傷口既疼痛、不能碰水還使行動不便，更糟糕的是，若傷口遲遲不癒合，還會引起發炎、敗血症等致命危險。營養師指出，除了遵照醫囑換藥照顧傷口之外，有時熱量不足、營養失調，也是傷口難好的重要原因，卻常被忽略。

●吃不夠又吃錯 難怪傷口難癒合

中國醫藥大學附設醫院指出，尤其是手術過後的患者，及早積極給予營養支持，就越能預防併發症，並且加速傷口復原。營養師林俐岑強調，蛋白質是傷口修復絕對不可或缺的養分；最重要的心法是：要在總熱量足夠的標準下，攝取足夠的蛋白質食物。身上有傷口的時期，不適合進行減重、斷食，適當熱量是維持身體免疫力的第一道防線。

除此之外，能加速傷口復原的營養素還包括：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●養傷時期 這些動作要盡量避免

除了攝取必要養分並且補足熱量外，有些動作也會讓快好的傷口又出現裂縫，務必避免：

1.與傷口同側肢體，避免提重物或劇烈運動。

2.傷口位於關節處，如：手腕、手肘、膝蓋等，應減少劇烈活動，以避免牽扯縫線害傷口裂開。

3.傷口勿沾水，需保持乾燥。若不慎弄濕，須立即更換。

4.若是手術傷口，冰敷可減少出血量、舒緩疼痛、減輕傷口發炎及腫脹。但需注意冰敷袋應以毛巾包覆，同時冰敷時間不超過20分鐘、持續冰敷需間隔15~20分鐘，以避免凍傷、神經傷害。

醫師提醒，最重要的是要觀察並感覺傷口是否有異常變化。若是傷口持續嚴重有出血、紅腫疼痛及有黃綠色分泌物的現象，務必就醫回診，否則容易引發蜂窩性組織炎，甚至導致敗血症，會有致命危機。