根據《財訊》報導，富享建設攜手華熊營造投資興建的「富享榮華」案日前公開，背後的低調建商家族—香城集團邱家也跟著曝光。

《財訊》報導指出，香城集團旗下除了飯店事業，還有建設公司包括富享、富升、富永昶等，知名指標案有台北車站地標「京王」、內湖「富享家」等。集團創辦人邱榮雄早期和妻子邱蘇玉霜在基隆做委託行起家，後轉進建築業。節儉的邱榮雄最大喜好就是買地，且遍及全台，例如在台南市新化區有八公頃的土地準備自辦重劃。

《財訊》分析，邱家的物業多是自建，目前有12間飯店，品牌包括香城、豪城、豪悅、伊倫等，大都位在台北市精華地段，也跨及花蓮、台中，在美國洛杉磯則有希爾頓系統的雙樹大飯店。

根據《財訊》報導，年逾80的邱榮雄至今仍每天巡視飯店，建設事務多由長子邱忠賢打理，次子從事室內裝潢不在集團內，大女兒在美國管理飯店；么女邱樂芬為香城飯店集團總監、曾擔任台北市旅館公會理事長。此次記者會，邱蘇玉霜和邱樂芬現身快閃，才難得讓媒體捕捉到身影。