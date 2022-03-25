大陸東航MU5735航班21日在廣西梧州墜毀，機上132人生死未卜，搜救行動仍持續，有救援人員發現失蹤者的隨身物品，其中一張寫著「平安扣」的紙條，主人是從事珠寶行業的22歲女直播主，她的最後留言曝光後，令網友看得揪心。

根據陸媒《央視》報導，救援人員在失事地點發現飛機殘骸、失蹤者的錢包、身分證、提款卡等物品，其中有一張「平安扣」字眼的紙條，即便已被燒得破爛不堪，還是可以看到裡面寫著：「平安扣，外圈是圓的…闊天地混沌。內圈也是圓…徵着我們內心的平寧安遠。平安扣整體圓滑順暢，寓意事事圓滿，事業一帆風順，家庭圓滿幸福。平安扣中平安兩字，寓意明確，象徵歲歲平安，扣住平安健康長壽，整體設計簡單大方，沒有繁瑣的雕刻設計，能把玉石最素樸的美凸顯出來，勾勒出人們…生活的企盼。」

22歲女直播主小周的「平安扣」紙條被尋獲，網友看了相當不捨。（圖／央視）

紙條內容曝光後，不少網友猜測撰寫者可能是從事珠寶玉石行業的直播主，因為MU5735航班過去有著「珠寶從業人員專線」的名號。果不其然，根據陸媒《紅星新聞》指出，一名在雲南德宏傣族景頗族自治州經營珠寶生意的陳先生證實，這張紙條的擁有者，是一名曾在其分管項目下工作的女孩「小周」留下的筆記，陳先生表示當時看到央視公布的紙條畫面，感到非常眼熟，在朋友圈發布動態幫小周禱告，結果被自稱和小周很熟的同事傳訊表示，那就是小周的筆跡無誤，小周的朋友小茜得知東航失事，急忙撥打小周和另一名朋友的微信電話，無奈都沒接通。

根據報導指出，小周今年22歲，個性好相處又上進，有著好聽的嗓音，負責做深夜場的直播，這次搭乘東航MU5735是為了前往廣州開直播，「平安扣」筆記則是小周做翡翠直播時用來介紹的筆記內容。