台灣疫苗第3劑打氣不佳，覆蓋率至今仍未達5成，24日境外移入新增124例確診，更創下今年新高，若想完全解封仍有一段路要走。精神科醫師沈政男指出，越南疫苗覆蓋率與台灣差不多，但卻每日新增20萬例，認為台灣要解封不是靠疫苗覆蓋率，必須視國際疫情緩解才能完全開放邊境。

沈政男在臉書發文指出，24日新增15例本土確診皆是突破性感染，而境外移入最主要國家是越南，其疫苗覆蓋率跟台灣幾乎一樣，仍是每日新增20萬，「代表要控制Omicron疫情，絕對不是靠疫苗，而是要靠邊境防堵與社區疫調」。

沈政男認為，越南疫情如果能夠控制，台灣才可能繼續放寬邊境管制，「解封不是天經地義！如果國外疫情沒有真正緩解，為什麼台灣必須解封？」如果台灣硬著頭皮放病毒進來，其後果恐怕沒有任何人可以承受，所以邊境控管上維持現狀是目前最佳策略。

指揮中心證實採購200萬劑Novavax疫苗將到貨，沈政男則質疑現階段還有誰要打，更比喻「陽春麵、牛肉麵都不吃了，來了個大滷麵又如何？」，至於青少年第三劑與兒童疫苗暫不施打的決策，其實也無關大局了。