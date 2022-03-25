台灣地震頻繁，過往更出現無數災情，房屋倒塌等畫面歷歷在目，此時搜救犬就扮演著重要角色，負責嗅出生還者氣息。但有搜救犬在23日凌晨花蓮強震時，翻肚裝無辜的模樣，讓領犬員看到好崩潰，直呼「是不是很不稱職」，照片曝光網友也笑翻。

「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」在臉書PO出一張照片，原來是隊上的搜救犬「Emma」在規模6.6的地震當下，不但不驚慌，沒有任何警覺性，竟然是「雙手」一攤，直接仰臥翻肚，用無辜的眼神看著鏡頭，讓領犬員忍不住吐槽「半夜地震狂震時，搜救犬呈現這種樣子是不是很不稱職」。

Emma雖然高分通過搜救考試，但呆萌畫面從沒少過，去年還曾咬者雞腿玩具入睡。(圖／Tyfd-K9桃園搜救犬隊)

網友看到也紛紛留言：「不用出勤，當然就是耍懶啊」、「Emma：休息是為了走更長遠的路」、「人家等你搔肚子壓壓驚啦」、「地震第一件事：討摸XD」、「這個叫處變不驚，專業」、「也太可愛了吧」。

事實上，Emma雖然搜救考試以高分通過，但過去就有不少呆萌的畫面，去年10月還曾咬著「雞腿」入睡，就這樣保持一整晚，直到隔天早上才掉下來，讓網友直呼太可愛。