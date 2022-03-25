外電報導，統一集團有意斥資19億美元併購台灣家樂福，不論最後花落誰家，台灣家樂福都要趁出嫁前，努力「拚嫁妝」，今年不僅量販、超市持續展店，先前併購的25家Jasons超市品牌，預計5月正式更名，新品牌仍以英文呈現，JASONS年底前會完成全面改裝，精心打扮要當美麗新嫁娘。

對於併購的風風雨雨，家樂福主管表示，員工對併購案都不知情，但總部給予的指令是，展店持續進行，JASONS要改新裝、換上新名，所有預算都已就緒，計畫要持續進行。

家樂福目前共有68家量販店、249家超市，家樂福開發暨資產總監徐良彬表示，今年預計再開20間超市，200坪到250坪的店面最合適，都會型社區為主；家樂福接手頂好後，去年已完成185間店面改裝，煥然一新的店面，也讓業績呈雙位數成長。

對於量販店的部分，徐良彬表示，預計再開兩家，鎖定新竹市、外島澎湖等，過去未展店足跡的縣市優先。

JASONS超市原為香港牛奶集團在台的超市通路，走的是高檔路線，2020年易主納入家樂福集團後，品牌授權即將到期，徐良彬表示，預計最快今年5月底前，會以新品牌名稱與消費者見面；他並透露，新品牌仍以英文命名，經市調過後，挑選好聽、好念也好記的名稱，並保留JASONS新鮮、高質感等強項。

JASONS超市客單價高，家樂福表示，25家分店去年銷售的麝香葡萄，不亞於家樂福同商品的銷售總和，而全台JASONS超市營業額最高的店王，正是位於天母的大葉高島屋B1。

近5年全台預計有11至13家新的百貨公司陸續開幕，徐良彬表示，未來JASONS會以新品牌，與每家新的百貨公司洽談，希望持續打開百貨通路，並延續高消費、重品質的特色，未來會提供代客料理、送禮專屬服務等，提供消費者更多元化的選擇。