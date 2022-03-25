新北市五股日前有名「父親」被目擊帶著2個孩子在馬路上賣玉蘭花，照片感動不少人，網友紛紛分享都有看過該男子身影，不過近日1名網友分享照片後卻收到陌生女子私訊，該女子自稱是孩子「生母」，還說照片中的男子根本不是父親、僅是她的朋友，對方向她「借孩子賣花」，之後還將錢拿去吃大餐，消息曝光引發譁然。

日前有網友在新北市五股馬路上目睹1名父親「胸前背一個、手上牽一個」，帶著2個孩子在車流中賣玉蘭花，照片曝光網友紛紛喊說「莫忘世上苦人多」；1名網友也說先前有遇到該父親，並在留言處曝光照片，不過該網友之後卻收到1名女子私訊，該女子自稱是小孩「生母」，對方還說照片中的男子是她的朋友，根本不是孩子父親。

新北市五股日前有名「父親」被目擊帶著2個孩子在馬路上賣玉蘭花，不過事後有網友爆料該男子疑似不是生父，只是借朋友的孩子賣花。（翻攝自爆料公社）

新北市五股日前有名「父親」被目擊帶著2個孩子在馬路上賣玉蘭花，不過事後有網友爆料該男子疑似不是生父，只是借朋友的孩子賣花。（翻攝自爆料公社）

該女子說照片中的男子向她借孩子，男子在未經同意下帶孩子在路中賣花，女子還說男子其實生活過得非常好，甚至會拿賣花的錢去吃大餐，目前社會局已介入處理；該名網友收到訊息相當詫異，認為女子不該隨意借孩子，也痛批男子騙取他人同情心。

女子的對話截圖曝光，有網友認為照片中的男子狠不應該，不過大批網友對於該「生母」的說法存疑，留言說「誰會把小孩借給別人啊，很有問題」、「小孩可以借？？李組長眉頭一皺，案情不單純」、「這個媽也太有事，什麼叫做他跟我借嬰兒」、「原生家庭看來也是有很多問題。」