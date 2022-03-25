麵包和愛情不能兼得？1名男子在市場做批發商，平時工作非常忙碌，幾乎每半年才會休2天，但年收入可高達1千萬以上，平時生活務實、打扮也不邋遢，但每段感情都不超過1個月，他的朋友為此替他上網詢問「是不是沒救了？」其他網友則點出關鍵「無法陪伴」，若因工作沒辦法好好相處，感情當然無法長久。

「朋友31歲年收千萬卻找不到老婆」1名網友在PTT發文，他的1名朋友在市場做批發，今年年收可達1千萬，「不用繳稅又年薪千萬，看起來真的很爽，房子一間一間買」，而且該朋友平時生活很務實，食衣住行都不走奢華路線，平常也不會出遊玩，幾乎每天都在市場工作，原PO問說會有女生想跟這種人交往嗎？

該網友說，「基本上就是沒辦法出遠門，可能半年才有休個2天這樣」，但該朋友長相粗獷，身高175公分，穿搭不會邋遢，但每次談戀愛都不會維持超過1個月，女方就會受不了而分手，原PO文說他的朋友「是不是沒救了?」

其他網友紛紛留言「很多大老闆都這種生活 也是有正宮小三小四 他一定找得到吧」、「不會，這種有命賺沒命花，賺千萬跟賺基本薪有啥差」、「沒有互動，錢也不見得花得到，女生內外在需求都不會被滿足，當然留不住啊」、「賺到財富自由38歲提早退休收租，到時不怕找不到女朋友」、「他如果公開年薪千萬應該好快就有人上門了」、「除非你朋友轉行吧，不然哪有時間相處？」