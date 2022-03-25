警方查獲1槍8顆子彈。（翻攝畫面）

24日下午2時許，台北市大直萬豪酒店對面發生槍擊案，53姓男子賴柏誠自稱「找錯車」，與1輛賓利豪車的司機發生衝突，坐進賓利車後座，朝一旁的包包開了1槍逃逸。警方5小時後，在萬華區的旅社逮捕賴，他面對警察荷槍實彈攻堅，手抖結巴，自稱患有「原發性顫抖症」，最近吃太多藥，精神恍惚才會認錯車，又認為對方可能對他不利，才開槍示警。

警方今天偵訊後將依槍砲罪嫌送辦，因賴對開槍動機避重就輕，檢方不排除聲押擴大偵辦。

至於被「開錯槍」的賓利車主，據了解是某國際投資有限公司的林姓董事長，林去年曾被國民黨立委爆料，是台日雙重國籍的商人，因東南亞政商界人脈豐沛，藍委質疑他是我政府新南向政策的神祕買辦，近年還被媒體報導斥資狂掃台北市豪宅。槍擊案發生時，林正在萬豪酒店內與人開會，接到司機與祕書通知愛車遭槍擊，嚇了一大跳。

由於林自認沒有得罪人，沒與人結怨，不解為何無端遭開槍警告，昨透過政界關係向警方探詢「槍手動機為何？」據了解目前並未查出賴嫌與林的公司、生意版圖或人際關係有所連結，反而賴嫌被查出2年前曾向大直某建商恐嚇取財，對方也開黑色賓利，是否尋仇「找錯人」，有待檢警後續釐清。

昨下午2時許，萬豪酒店對面紅線違停的黑色賓利車，後座傳出槍響。報案的司機表示，賴嫌突然開車門，一屁股坐進右後座，他下車請賴離開，雙方拉扯，賴唸唸有詞說，「這不是我的車嗎？」隨後竟掏出一把手槍，朝左後座的包包開1槍後，徒步再攔計程車逃逸。當時林姓董事長的祕書也因這名「不速之客」莫名闖進車內，覺得有異而下車，與司機都沒被流彈波及受傷。

警方以車追人，迅速鎖定賴嫌身分，發現他犯案後搭車前往萬華某旅社，請友人訂房入住後，又將槍枝轉交給妻子。北市刑大特勤與中山分局傍晚前往旅社攻堅，不費一槍一彈逮捕賴，5小時宣布破案。賴強調自己生病，面對警方詢問，手抖的嚴重，說話又支吾其詞，精神恍惚。

警方循線再至其住處查獲1把高仿格洛克手槍與8顆子彈，並查扣其手機釐清通訊記錄有無可疑，並未查獲毒品。今天警詢後將先以槍砲罪嫌移送北檢，是否是黑幫為了利益，教唆開槍示威？全案有諸多疑點，刻由檢警偵辦中。